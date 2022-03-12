МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал — Европа" на все предстоящие газовые сутки 13 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform. Глава минэкономики ФРГ рассказал об отказе от российских угля и нефти

Компания на прошедшем регулярном аукционе заказала мощности в объеме 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Это незначительно больше ставших уже стандартными для "Газпрома" 580 тысяч кубометров в час. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта.

Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,47 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.