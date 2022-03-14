БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива", сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

"Мне пока нечего сказать по этому поводу. Мы знаем об этих контрактах, есть и ряд других сфер, о которых нам необходимо подумать. Мы совершенно не наивны в этом вопросе", — ответил он на вопрос о контрактах по поставкам российского газа в ЕС, где могут быть условия "бери или плати" в контексте желания ЕК избавить ЕС от зависимости от российского газа.

"Никто не говорит, что это будет просто", — сказал его коллега Эрик Мамер, также комментируя ликвидацию этой зависимости ЕС.

Еврокомиссия к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.