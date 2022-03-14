"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямал-Европы" для транзита
"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямал-Европы" для транзита на предстоящие газовые сутки
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Газпром" впервые с начала марта не стал бронировать на регулярном аукционе мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 15 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Начиная с 3 марта, компания неизменно заказывала мощности магистрали на все предстоящие газовые сутки, также дозакупая еще часть на внутридневных аукционах. При этом "Газпром" дополнительно заказал еще 1,38 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью — с 22.00 мск 14 марта до 8.00 мск 15 марта.
Компания все еще может забронировать "Ямал — Европу" на все предстоящие газовые сутки, воспользовавшись дополнительным аукционом, который состоится 4.30 мск, либо воспользоваться более краткосрочным бронированием в течение дня.
https://1prime.ru/gas/20220314/836374916.html
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