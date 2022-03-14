МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах в понедельник подешевели на 15%, закрылись на уровне чуть выше 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" не стал бронировать мощности "Ямал-Европы" для транзита

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, чуть превысив 1240 долларов. Это ценовой минимум торгов, на 16% ниже расчётной цены пятницы — 1479 долларов. В первые часы торгов цены росли, локальный максимум составил почти 1390 долларов. К закрытию стоимость ускорила темпы снижения, цена закрытия составила 1256,3 доллара, что — с учётом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 15% ниже расчётной цены предыдущего торгового дня.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.