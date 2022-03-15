Лукашенко уточнил стоимость российского газа для Белоруссии
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ИЗ РФ "ПРИМЕРНО ПО ТЕМ ЖЕ ЦЕНАМ, КАК В РОССИИ" — СМИ
https://1prime.ru/gas/20220315/836380705.html
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Пандемия коронавируса
В Москве отменили масочный режим
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Брокер дал совет, куда переложить доллары "из-под матраса"
Санкции против РФ
ЕС подготовил новый пакет санкций против России
Экономика в период санкций
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Торги
Биржи АТР в основном снижаются на фоне новых вспышек COVID в Китае
Курсы валют
Гражданам напомнили о наказании за покупку валюты с рук
Нефть
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Банки
Сбербанк продлит срок действия банковских карт
Авто
Китайский Haval повышает цены на машины российской сборки на 50%
Личный кошелек
Аптеки увеличивают закупки из-за выросшего спроса
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ИЗ РФ "ПРИМЕРНО ПО ТЕМ ЖЕ ЦЕНАМ, КАК В РОССИИ" — СМИ
https://1prime.ru/gas/20220315/836380705.html
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