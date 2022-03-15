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2022-03-15T12:08:52+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220315/836380705.html

Лукашенко уточнил стоимость российского газа для Белоруссии

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ИЗ РФ "ПРИМЕРНО ПО ТЕМ ЖЕ ЦЕНАМ, КАК В РОССИИ" — СМИ ПРАЙМ, 15.03.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60