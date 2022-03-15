"Газпром" намерен продолжать поставки газа согласно контрактам
ГАЗПРОМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ СОГЛАСНО ЗАЯВКАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/gas/20220315/836382871.html
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ГАЗПРОМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ СОГЛАСНО ЗАЯВКАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/gas/20220315/836382871.html
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