МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Газпром" за первые два с половиной месяца, то есть с начала года, добыл 111,5 миллиарда кубометров газа, что соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Европу в марте

"С 1 января по 15 марта 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 111,5 миллиарда кубических метров газа — на уровне аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.

При этом поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 5,7% (на 4,8 миллиарда кубометров), что связано, в частности, с теплой погодой в феврале, добавляет "Газпром".