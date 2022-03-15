"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на газовые сутки
"Газпром" вновь не забронировал мощности "Ямал-Европы" на газовые сутки
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности магистрали "Ямал-Европа" на предстоящие газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания накануне не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на газовые сутки впервые с 3 марта.
"Газпром" все еще может забронировать "Ямал — Европу" на все предстоящие газовые сутки, воспользовавшись дополнительным аукционом, который состоится 4.30 мск, либо воспользоваться более краткосрочным бронированием в течение дня.
https://1prime.ru/gas/20220315/836385452.html
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