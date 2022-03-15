МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности магистрали "Ямал-Европа" на предстоящие газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

Компания накануне не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на газовые сутки впервые с 3 марта.

"Газпром" все еще может забронировать "Ямал — Европу" на все предстоящие газовые сутки, воспользовавшись дополнительным аукционом, который состоится 4.30 мск, либо воспользоваться более краткосрочным бронированием в течение дня.