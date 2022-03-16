МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в среду 16 марта, как ожидается, снизится. Текущий объем заявок на прокачку свидетельствует о сокращении на 9% относительно показателей предыдущего дня, следует из данных "Оператора ГТС Украины". "Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Европу в марте

Согласно информации на сайте оператора, текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на среду составляют почти 95 миллионов кубометров. Относительно показателей 15 марта — 104,5 миллиона кубометров — снижение составляет около 9%.

При этом, по данным "Газпрома", подача газа во вторник осуществлялась штатно согласно заявкам европейских потребителей и сохранялась на максимуме контрактных обязательств российской компании — 109,6 миллиона кубометров. Транзит держался вблизи максимума с конца февраля.

Что касается газопровода "Ямал — Европа", "Газпром" так и не стал заказывать мощности этой магистрали на полные газовые сутки 15 марта. Об этом говорят итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform, прошедшего этой ночью. В то же время компания еще может воспользоваться бронированием на определенное количество часов в течение дня, однако днем ранее она не использовала эту возможность, и трубопровод перешел в реверсный режим работы.