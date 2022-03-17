МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе растут на торгах четверга после продолжающегося с прошлой недели падения. Польша не будет продлевать газовый договор с Россией

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость "голубого топлива" чуть превышает 1200 долларов за тысячу кубометров.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в плюсе — на уровне почти 1230 долларов. Затем котировки ускорили темпы темпы роста и достигли ценового максимума в 1267,8 доллара, что на 8% выше расчётной цены среды — 1167,2 доллара.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.