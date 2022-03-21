Биржевые цены на газ в Европе опустились на 8%, закрылись чуть ниже $1100 за тысячу кубов
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника сократились примерно на 8%, к закрытию цена оказалась чуть ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1182,9 доллара. Это стало ценовым максимумом торгов, близким к расчетной цене пятницы — 1194,8 доллара. После некоторого снижения до 1100-1140 долларов в первые часы торгов цены ненадолго вернулись к уровню открытия.
Во второй половине торгов котировки находились уже ниже уровня в 1130 долларов, а ближе к концу сессии достигли суточного минимума торгов в 1079 долларов. К закрытию стоимость составила 1097,6 доллара, что на 8,1% меньше расчетной цены пятницы.
Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20220321/836450835.html