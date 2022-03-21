МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника сократились примерно на 8%, к закрытию цена оказалась чуть ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Fitch резко повысило прогноз по ценам на нефть и газ в Европе

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1182,9 доллара. Это стало ценовым максимумом торгов, близким к расчетной цене пятницы — 1194,8 доллара. После некоторого снижения до 1100-1140 долларов в первые часы торгов цены ненадолго вернулись к уровню открытия.

Во второй половине торгов котировки находились уже ниже уровня в 1130 долларов, а ближе к концу сессии достигли суточного минимума торгов в 1079 долларов. К закрытию стоимость составила 1097,6 доллара, что на 8,1% меньше расчетной цены пятницы.

Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.