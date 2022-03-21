ВАРШАВА, 21 мар — ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает полный отказ от российского газа в течение двух лет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в понедельник в Брюсселе. Fitch резко повысило прогноз по ценам на нефть и газ в Европе

"Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах", — сказал Рау.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эмбарго очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, "европейцам придется тяжело", а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.

В понедельник премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отмечал, что Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны, глава дипведомства Словакии Иван Корчок говорил, что Словакия получает из РФ 100% нефти и 85% газа, но уже ищет им альтернативу, хотя понимает, что "это будет довольно длительный процесс".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.