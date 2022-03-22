МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии во вторник превысили 1100 долларов за тысячу кубометров, выросли почти на 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов. Ценовой минимум составил 1080 долларов, а максимум — 1160 долларов. В целом газовые котировки росли, превышая расчётную — итоговую — цену понедельника — 1095,3 доллара. На закрытии последние фьючерсные контракты торговались по 1126 долларов, дорожали на 2,8%.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов. Цена на споте по контракту "на день вперёд" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1050 долларов.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.