МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в среду колеблются в диапазоне 1100-1140 долларов за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE. Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов находились на отметке 1103,3 доллара за тысячу кубов, что является ценовым минимумом среды. В первые минуты после открытия котировки росли до 1137,4 доллара, затем вновь немного снизились. В целом фьючерсы торгуются на уровне расчетной цены накануне — 1123,1 доллара.

Стоимость газа в Европе резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.