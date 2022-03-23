МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Около 800 миллиардов рублей планируется вложить в газификацию РФ в период 2021-2025 годов, чтобы довести ее уровень до 75%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Новак заявил о стабильной работе российского ТЭК

"В период до 2025 года планируется вложить в газификацию почти 800 миллиардов рублей, газифицировать более 3600 населенных пунктов, перевести на газ более 3200 котельных и построить более 24 тысяч километров межпоселковых газопроводов, что позволит повысить уровень газификации в стране до 75%", — заявил он, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме. До конца 2022 года к газу будет подключено около 1 миллиона домовладений, это в 4-5 раз больше, чем в предыдущие годы, добавил он.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день собрано свыше 726 тысяч заявок. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем в 4 раза. Заключено более 274 тысяч договоров и газ доведен до 101 тысячи домовладений.

Новак добавил, что целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%.

Он также сообщил, что объём инвестиций в топливно-энергетический комплекс России в прошлом году составил 4,4 триллиона рублей. "По итогам прошлого года доля ТЭК в ВВП составила 25,5%, доля нефтегазовых доходов выросла на 75% в абсолютном выражении, до 9,1 триллиона рублей, и их доля в федеральном бюджете составила 36%. Общий объём инвестиций в ТЭК составил 4,4 триллиона рублей", — отметил вице-премьер.