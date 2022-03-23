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2022
https://1prime.ru/gas/20220323/836469077.html
Гендиректор TotalEnergies не знает, чем можно заменить российский газ
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Генеральный директор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не знает, чем сейчас можно заменить российский газ, поэтому Европа не сможет... ПРАЙМ, 23.03.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 23 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не знает, чем сейчас можно заменить российский газ, поэтому Европа не сможет обойтись без него.
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