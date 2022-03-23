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2022-03-23T13:21:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220323/836469077.html

Гендиректор TotalEnergies не знает, чем можно заменить российский газ

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https://россиясегодня.рф

Генеральный директор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не знает, чем сейчас можно заменить российский газ, поэтому Европа не сможет... ПРАЙМ, 23.03.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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