МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — пока это ценовой минимум торгов. Котировки с первых часов стабильно росли, а в последние минуты ускорили темпы роста. Пока локальный максимум составляет 1350,7 доллара, что на 20,3% выше расчетной цены вторника — 1123,1 доллара. В целом в последние минуты стоимость растет на 15-20% и превышает 1300 долларов за тысячу убометров.

Президент России Владимир Путин в среду заявил на совещании с членами правительства, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Президент поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу действующих контрактов в рубли.