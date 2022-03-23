МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после скачка до 1500 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов среды опустились до 1220 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — это ценовой минимум торгов. Котировки в первую половину дня стабильно росли, а после заявления президента Владимира Путина о переводе расчётов за поставки газа в "недружественные страны" в рубли резко ускорили темпы роста. Если в первые часы торгов стоимость колебалась в диапазоне 1100–1200 долларов за тысячу кубометров, то после заявления президента выросла почти на 300 долларов, ускорив темпы роста почти в пять раз — с 7% до 34%.

Ценовой максимум составил 1504,2 доллара, что на 33,9% выше расчётной цены вторника — 1123,1 доллар. К закрытию котировки снизили темпы роста до 8,7%, опустились до 1220 долларов.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.