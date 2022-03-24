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2022
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Стало известно, во сколько обойдется Британии "дочка" Газпрома
Газ
Новости
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ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ДОЧКОЙ" ГАЗПРОМА GAZPROM MARKETING & TRADING RETAIL МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ БРИТАНИИ ПРИМЕРНО В $5,3 МЛРД — БЛУМБЕРГ. Новость дополняется. ПРАЙМ, 24.03.2022
энергетика, новости, газ, газпром
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ДОЧКОЙ" ГАЗПРОМА GAZPROM MARKETING & TRADING RETAIL МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ БРИТАНИИ ПРИМЕРНО В $5,3 МЛРД — БЛУМБЕРГ.
Новость дополняется.