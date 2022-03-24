МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ. Об этом сообщила радиовещательная компания BR24. США обвинили в попытках демонизировать Россию и разжечь русофобию

Немецкий политик заявил, что считает необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России.

"Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России", — отметил Айвангер.

Он также добавил, что введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом.

"В противном случае магазины давно бы опустели (при отсутствии поставок — прим. ред.)", — цитирует политика BR24.

В заключении Айвангер сказал, что около 220 000 рабочих мест в Баварии "напрямую зависят от импорта российского газа".