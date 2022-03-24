МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ. Об этом сообщила радиовещательная компания BR24.
Немецкий политик заявил, что считает необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России.
"Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России", — отметил Айвангер.
Он также добавил, что введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом.
"В противном случае магазины давно бы опустели (при отсутствии поставок — прим. ред.)", — цитирует политика BR24.
В заключении Айвангер сказал, что около 220 000 рабочих мест в Баварии "напрямую зависят от импорта российского газа".
https://1prime.ru/gas/20220324/836477114.html
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