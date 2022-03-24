МАДРИД, 24 мар — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны-импортеры газа из России не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчеты в рублях. Эксперт оценил последствия решения президента продавать газ за рубли

"Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в особенности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть… Они должны найти способ обойти эту ловушку", — заявил глава МИД Украины Кулеба в интервью изданию El País.

По его мнению, необходимо "отказаться от зависимости от российских газа и нефти", если это "невозможно сделать за один день, то должен быть ясный план" постепенного отказа. Также Кулеба считает, что Евросоюз должен закрыть все порты для судов под российскими флагами, а отключение от платежной системы SWIFT должно распространиться на все банки РФ.

Напомним, что накануне, 23 марта, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в страны Евросоюза и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

В то же время Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в беседе с РИА Новости прокомментировал это решение. Он считает, что продавать газ за рубли недружественным странам поможет укрепить национальную валюту и расширит ее использование.