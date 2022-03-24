ВЕНА, 24 мар — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает невозможным немедленный отказ от газа и нефти из России. Германия не готова ввести эмбарго на российские энергоресурсы

"Моя цель — не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен", — заявил он в беседе с газетой Kleine Zeitung.

По его словам, то же самое касается сырой нефти. "Мы не можем одной мерой подвергать опасности другую", — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.