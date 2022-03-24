БЕРЛИН, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная ассоциация энергетической и водной промышленности (BDEW) Германии выступила с призывом согласовать на европейском уровне режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с тем, что Российская Федерация начала процесс перевода расчетов за поставки газа в недружественные страны на рубли. Об этом заявила глава BDEW ФРГ Керстин Андреа.

Напомним, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет поставлять газ за рубли недружественным странам. Президент поручил Банку России и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций со странами Европы в рублях. При этом он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, так как она дорожит своей репутацией.

"Есть конкретные и серьезные признаки того, что мы приближаемся к ухудшению ситуации с поставками газа", — заявила в четверг Андреа. Она добавила при этом, что "объявление режима раннего предупреждения должно быть согласовано на европейском уровне".

По мнению главы BDEW, Федеральному сетевому агентству "необходимо будет разработать критерии того, какие отрасли и сектора будут продолжать снабжаться газом даже в случае дефицита".

Отмечается, что объявление уровня раннего оповещения ЧС означало бы, что подготовка к фактической нехватке "голубого топлива" приобретает крайнюю важность в сотрудничестве между муниципалитетами, Федеральным сетевым агентством,а также сетевыми операторами.