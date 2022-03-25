МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что вслед за пересмотром оплаты в контрактах по поставкам газа необходимо ввести аналогичные действия и с ценами на энергоносители, пишет РИА Новости.

Политик призвал изменить стоимость газа после перевода Россией оплаты за топливо в рубли. Он считает, что это допустимо, так как в стране пересмотрели условия контракта.

"Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", — отметил политик перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны региона не допустят оплаты российского газа в рублях.