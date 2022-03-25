МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США и Еврокомиссия (ЕК) создадут совместную рабочую группу для диверсификации поставок СПГ и сокращения зависимости Европы от российского природного газа, заявил Белый Дом.

О создании рабочей группы объявили президент США Джо Байден и глава К Урсула фон дер Ляйен.

Согласно сообщению, группа организует работу вокруг двух главных целей:

диверсификация поставок СПГ в соответствии с климатическими целями;

снижение спроса на природный газ.

Кроме того, будет вестись работа по обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС и подготовке их к этой и следующей зиме. "По рублю!" Как Европа будет скидываться на российский газ

США будут работать с партнерами для обеспечения дополнительных поставок сжиженного газа в Европу в объеме как минимум 15 миллиардов кубических метров в 2022 году, отметил Белый дом.

Европейская комиссия в свою очередь будет работать со странами ЕС над обеспечением дополнительного спроса на американский СПГ в размере около 50 миллиардов кубометров в год к 2030 году.

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