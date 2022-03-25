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ЕС и США объединят усилия для ухода от российского газа
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США и Еврокомиссия (ЕК) создадут совместную рабочую группу для диверсификации поставок СПГ и сокращения зависимости Европы от российского природного газа, заявил Белый Дом. О... ПРАЙМ, 25.03.2022
энергетика, новости, газ, ес, сша, газ, энергетика, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США и Еврокомиссия (ЕК) создадут совместную рабочую группу для диверсификации поставок СПГ и сокращения зависимости Европы от российского природного газа, заявил Белый Дом.
О создании рабочей группы объявили президент США Джо Байден и глава К Урсула фон дер Ляйен.
Согласно сообщению, группа организует работу вокруг двух главных целей:
- диверсификация поставок СПГ в соответствии с климатическими целями;
- снижение спроса на природный газ.
Кроме того, будет вестись работа по обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС и подготовке их к этой и следующей зиме.
США будут работать с партнерами для обеспечения дополнительных поставок сжиженного газа в Европу в объеме как минимум 15 миллиардов кубических метров в 2022 году, отметил Белый дом.
Европейская комиссия в свою очередь будет работать со странами ЕС над обеспечением дополнительного спроса на американский СПГ в размере около 50 миллиардов кубометров в год к 2030 году.
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