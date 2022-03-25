Европа надеется заменить российский газ американским
ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ В ЕС ПРИДЕТ НА СМЕНУ РОССИЙСКОМУ
https://1prime.ru/gas/20220325/836494387.html
Санкции против РФ
Европа намерена пресекать попытки России обойти санкции
Пандемия коронавируса
Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах
Газовый вентиль
Медведев назвал очевидным решение перевести расчеты за газ в рубли
Дедолларизация
Турецкий аналитик предрек обрушение трона доллара как мировой валюты
Мировая экономика
Глава ВТО предрекает голодные бунты и протесты в беднейших странах
Пенсии
СМИ: Россия запланировала выход из соглашения о пенсиях в СНГ
Личный кошелек
Apple Pay больше недоступен для карт "Мир"
Торги
Акции "Аэрофлота" рухнули на торгах
ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ В ЕС ПРИДЕТ НА СМЕНУ РОССИЙСКОМУ
https://1prime.ru/gas/20220325/836494387.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.