БЕРЛИН, 25 мар — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ считает вопрос расчетов за российский газ и нефть делом частных компаний. В Кремле уточнили, каким компаниям можно не продавать газ за рубли

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.

Представитель Минэкономики ФРГ Роберт Зеверин, прокомментировал эту новость и заявил, что не видит необходимости вмешиваться в ситуацию.

"С нашей точки зрения, это гражданско-правовое дело, а именно речь о принципе соблюдения договоров", — сказал он в ходе брифинга.

Зеверин отметил, что большинство договоров на поставки российских энергоресурсов заключены в долларах или евро, а импортеры обязаны гарантировать соблюдение контрактов.

"Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства", — резюмировал он.