Власти Германии не намерены вмешиваться в вопрос оплаты газа в рублях
Минэкономики ФРГ считает вопрос расчетов за российский газ в рублях делом частных компаний
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БЕРЛИН, 25 мар — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ считает вопрос расчетов за российский газ и нефть делом частных компаний.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.
Представитель Минэкономики ФРГ Роберт Зеверин, прокомментировал эту новость и заявил, что не видит необходимости вмешиваться в ситуацию.
"С нашей точки зрения, это гражданско-правовое дело, а именно речь о принципе соблюдения договоров", — сказал он в ходе брифинга.
Зеверин отметил, что большинство договоров на поставки российских энергоресурсов заключены в долларах или евро, а импортеры обязаны гарантировать соблюдение контрактов.
"Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства", — резюмировал он.
https://1prime.ru/gas/20220325/836495545.html
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