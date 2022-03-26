МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в субботу 26 марта ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", следует из данных "Оператора ГТС Украины". Минфин назвал преимущества расчетов за газ в рублях

Заявки на прокачку через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ составляют 109,5 миллиона кубометров. При этом "Газпром" сообщает, что осуществляет подачу газа для транзита штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.

Транзит газа РФ через территорию Украины держится у максимальных значений с конца февраля, он незначительно снижался лишь на пару дней. Контрактные обязательства "Газпрома" на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

При этом мощности трубопровода "Ямал-Европа" с середины остаются невостребованными, "Газпром" не бронирует их ни на сутки, ни на несколько часов. Об этом свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Магистраль, прокачивающая российский газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с 15 марта работает в режиме реверса.

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