ДОХА, 26 мар — ПРАЙМ. ЕС в любом случае избавится от российского газа, даже если на это уйдет 2-3 года, заявил глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне на международной конференции Doha forum в Катаре. В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

"Евросоюз в любом случае избавится от российского газа, пусть не сейчас, но через два-три года, но вопрос, сколько мы готовы заплатить за это", — сказал он.

Пуянне объяснил, что Европа покупает российский газ, потому что он дешёвый, а не из-за давления Москвы. "Россия выступает в роли продавца в этом случае, и она не вынуждает нас покупать газ", — отметил он.

Предприниматель подчеркнул, что отказываясь от поставок из РФ, Европейский Союз наносит удар по своим потребительским возможностям. Пуянне призвал "вынести много уроков из этой ситуации".

Президент США Джо Байден и глава К Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы для диверсификации поставок СПГ и сокращения зависимости Европы от российского природного газа. В этих целях США намерены поставить в Европу дополнительно как минимум 15 миллиардов кубометров СПГ в течение 2022 года.