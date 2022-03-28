МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Если страны G7 откажутся покупать газ за рубли, то это привет к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Власти Германии сообщили об отказе стран G7 платить за газ в рублях

"У нас чёткая позиция", — добавил он, подчеркнув, что РФ не может поставлять газ бесплатно.

"Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — заявил Абрамов.

Россия не ставит невыполнимых условий, отметил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также отмечал, что Россия однозначно не будет поставлять газ бесплатно.