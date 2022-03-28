МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ни импорт сжиженного газа, ни альтернативная энергетика не способны в обозримом будущем сделать Великобританию независимой от импорта российского природного газа. Об этом написал в газете Daily Telegraph обозреватель Росс Кларк. Единственное, что могло бы помочь достичь этой цели — расконсервация собственных британских месторождений нефти, полагает журналист.

"Нам говорят, что победить Владимира Путина можно, но для этого надо ездить не быстрее 90 километров в час и понизить температуру в домах на один градус. Но подобная политика самопожертвования не навредит Путину… Даже если мы прикрутим свои термостаты до 15 градусов Цельсия, значительная часть газа, текущего по экономическим венам Европы, все равно будет российским", сказал британский эксперт.

По его мнению, причина в энергетической политике самой Западной Европы: уже многие годы во главе угла стоит "декарбонизация" выбросов в ущерб как экономике, так и геополитике.

"Мы радостно закрывали собственные месторождения, переходя на импорт и рассчитывая на то, что уже скоро достигнем земли обетованной со 100 % "зеленой" энергии", — резюмирует Кларк. Однако до этой цели, по словам журналиста, слишком далеко: в 2020 году на возобновляемые источники приходилось лишь 13,6% общего энергопотребления Британии.

"Причем большую часть этого показателя составило биотопливо, — подчеркивает автор Daily Telegraph. — Если говорить о настоящих чистых возобновляемых источниках, таких как ветер, солнце и гидроэлектроэнергия, то в общей структуре энергопотребления они занимают 4,2%".

Единственный способ "отучить себя от российской нефти и газа", резюмирует обозреватель — это найти другие источники поставок этих энергоносителей, причем лучше всего — в собственных недрах.