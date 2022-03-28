БЕРЛИН, 28 мар — ПРАЙМ. Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", — заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.
https://1prime.ru/gas/20220328/836526241.html
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