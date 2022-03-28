МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах в понедельник выросли в стоимости на 7,5% и закрылись на уровне чуть ниже 1240 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Пан или пропал. Россия и Запад вошли в "большое газовое пике"

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1115 долларов. После волатильного начала торгов и снижения до уровня в 1057,8 доллара, который так и остался ценовым минимумом понедельника, цены восстановились, превысив расчетную стоимость пятницы в 1151,8 доллара и достигнув ценового максимума в 1241 доллар за тысячу кубометров.

Вторую половину сессии цены оставались в диапазоне 1160-1240 долларов. И в итоге цена закрытия составила 1238,6 доллара за тысячу кубометров, что на 7,5% выше расчётной цены пятницы.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после того, как Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.