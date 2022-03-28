Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5%, завершив торги чуть ниже $1240 за тысячу кубов
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах в понедельник выросли в стоимости на 7,5% и закрылись на уровне чуть ниже 1240 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1115 долларов. После волатильного начала торгов и снижения до уровня в 1057,8 доллара, который так и остался ценовым минимумом понедельника, цены восстановились, превысив расчетную стоимость пятницы в 1151,8 доллара и достигнув ценового максимума в 1241 доллар за тысячу кубометров.
Вторую половину сессии цены оставались в диапазоне 1160-1240 долларов. И в итоге цена закрытия составила 1238,6 доллара за тысячу кубометров, что на 7,5% выше расчётной цены пятницы.
Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после того, как Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20220328/836528054.html