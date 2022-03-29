МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет на время остановлена, с 29 марта по 4 апреля на нём пройдут плановые технические работы, сообщал ранее "Газпром". "Газпром" вновь начал бронировать мощности "Ямал-Европы" для транзита

Профилактика оборудования и систем газопровода по договорённости "Газпрома" и китайской компании CNPC проходит два раза в год: весной и осенью.

"Сила Сибири" — магистральный, протяжённостью около трёх тысяч километров, газопровод из России в Китай. Первый участок трубы — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска в Амурской области — был запущен в 2019 году. Второй участок — от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения — планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

Китай — самый динамично растущий в мире газовый рынок. Трубопроводные поставки в регион по "Силе Сибири" в 2020 году чуть превысили 4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 22 по 29 сентября прошлого года.