МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе во вторник торгуются в плюсе — в ценовом коридоре 1195–1305 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4-12% выше расчетной цены понедельника, следует из данных лондонской биржи ICE. В ЕС признали, что поставки СПГ США не заменят полностью российский газ

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара — пока это ценовой минимум торгов, он на 2,4% выше расчетной цены понедельника (1166,3 доллара). Затем котировки ускорили рост до 12%, достигнув максимума в 1305,7 доллара. В последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне 1280–1295 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.