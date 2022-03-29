МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Читатели турецкого издания En Son Haber с восторгом отреагировали на решение Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли. Об этом сообщает РИА Новости.

Многие отметили, что такой шаг серьезно ударит по позициям доллара и евро, а некоторые и вовсе предрекли исчезновение и США, и Евросоюза.

"Россия сломает хребет доллару, чего и нам желаю", — заявил один из пользователей.

"Россия предпринимает лучший ход, Турции тоже нужно последовать этому примеру. Если присоединятся еще несколько стран, евро придет конец", — считает Хасан.

"Это здорово! Теперь вы будете покупать газ за ненавистные вам рубли, радуйтесь", — написал еще один читатель.

"Правильно, если в мире не будет продаж в долларах и евро, не останется ни США, ни ЕС", — отметил пользователь Али.

"Если это сработает, то евро и доллар рухнут! Это событие сигнализирует о крахе западного империализма", — полагает Серкан Оксюз.

"Неприемлемо — не покупайте газ у России. Если сможете, конечно", — заключили читатели.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".