МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после достижения 1300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов снизили темпы роста втрое — с 12% примерно до 4% — и опустились почти до 1200 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Последнее слово. На каких условиях Москва продаст газ за евро

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара — это ценовой минимум торгов, на 2,4% выше расчётной цены понедельника (1166,3 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста до 12%, достигнув максимума в 1305,7 доллара.

Потом цены — на фоне переговорного процесса России и Украины и некоторого ослабления геополитической напряжённости — резко снизились почти до 1200 долларов, после чего вновь перешли к росту примерно до 1290 долларов. Последние фьючерсные контракты несколько подешевели, и цена закрытия составила 1211,3 доллара, что на 3,9% выше расчётной цены накануне.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.