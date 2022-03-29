Цены на газ в Европе после роста выше $1300 к закрытию опустились почти до $1200 за тысячу кубов
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после достижения 1300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов снизили темпы роста втрое — с 12% примерно до 4% — и опустились почти до 1200 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара — это ценовой минимум торгов, на 2,4% выше расчётной цены понедельника (1166,3 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста до 12%, достигнув максимума в 1305,7 доллара.
Потом цены — на фоне переговорного процесса России и Украины и некоторого ослабления геополитической напряжённости — резко снизились почти до 1200 долларов, после чего вновь перешли к росту примерно до 1290 долларов. Последние фьючерсные контракты несколько подешевели, и цена закрытия составила 1211,3 доллара, что на 3,9% выше расчётной цены накануне.
Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20220329/836539412.html