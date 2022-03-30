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2022
https://1prime.ru/gas/20220330/836544132.html
Австрийская OMV заявила, что не получала запрос о платежах в рублях
Газ
Новости
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Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро. "Нет, пока мы... ПРАЙМ, 30.03.2022
энергетика, новости, газ, газ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ВЕНА, 30 мар — ПРАЙМ. Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро.
"Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", — сообщил представитель компании.
"Договорной основой является оплата в евро", — отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.