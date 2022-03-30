ВЕНА, 30 мар — ПРАЙМ. Австрийская компания OMV сообщила РИА Новости, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро. В Австрии рассказали о плане в случае прекращения поставок газа из России

"Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", — сообщил представитель компании.

"Договорной основой является оплата в евро", — отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.