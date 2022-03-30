БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK) предупредила о "чрезвычайных экономических последствиях" на фоне возможной остановки поставок российского газа. Австрийская OMV заявила, что не получала запрос о платежах в рублях

"В случае остановки поставок многие компании в первую очередь пострадают из-за отключений в последующие месяцы", — заявил в среду президент DIHK Питер Адриан, добавив, что "все цепочки создания стоимости будут затронуты негативно". В этом контексте Адриан назвал "ответственным" заявление федерального правительства о введении режима раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом.

Президент DIHK ожидает, что цены на электроэнергию резко возрастут в дополнение к ценам на газ. Это также повлияет на компании, которые совсем не используют газ, поэтому "экономические последствия будут более серьезными, чем это часто предполагается".

Немецкая ассоциация химической промышленности (VCI) также опасается прекращения поставок нефти или газа из России, сообщило агентство dpa. В организации указали, что ожидают "массивного негативное влияние не только на химико-фармацевтическую промышленность не позднее осени, но и на всю производственную сеть" Германии в случае возможного краткосрочного прекращения поставок, не исключена "тяжелая рецессия с массовой потерей рабочих мест". Химическая и фармацевтическая промышленность традиционно потребляют большое количество нефти и газа.

Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.