МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал премьер-министру Италии Марио Драги пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Шольц обсудили решение России о переходе на оплату газа в рублях

"Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию", — говорится в сообщении.

Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.