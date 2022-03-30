МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 9%, достигнув к закрытию уровня чуть выше 1340 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1250 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до 1231,9 доллара, что стало ценовым минимумом. После волатильного старта котировки закрепились на уровне 1400-1410 долларов, тогда же достигнув ценового максимума в 1416,1 доллара.

Во второй половине торгов котировки находились в диапазоне около 1330-1370 долларов. И в итоге цена закрытия составила 1342,1 доллара за тысячу кубометров, что на 8,9% выше расчётной цены вторника (1232,7 доллара).

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.