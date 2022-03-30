МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил "лучшие" способы для Европы, чтобы остаться без газа, среди них отказ от оплаты рублями. Путин и Шольц обсудили решение России о переходе на оплату газа в рублях

"Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить "Северный поток", заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!" — написал он в Telegram-канале.

Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.