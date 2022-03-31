2022-03-31T13:31:43+03:00

2022-03-31T13:31:43+03:00

2022-03-31T13:31:43+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220331/836553945.html

Италия продолжит платить за российский газ в евро

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПУТИН СООБЩИЛ ЕМУ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТОВ ПО ГАЗУ — ПО СЛОВАМ ДРАГИ, КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАТ ПЛАТИТЬ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ ПРАЙМ, 31.03.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60