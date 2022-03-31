Италия продолжит платить за российский газ в евро
ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПУТИН СООБЩИЛ ЕМУ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТОВ ПО ГАЗУ — ПО СЛОВАМ ДРАГИ, КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАТ ПЛАТИТЬ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ
https://1prime.ru/gas/20220331/836553945.html
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ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПУТИН СООБЩИЛ ЕМУ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТОВ ПО ГАЗУ — ПО СЛОВАМ ДРАГИ, КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАТ ПЛАТИТЬ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ
https://1prime.ru/gas/20220331/836553945.html
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