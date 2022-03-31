РИМ, 31 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил РИА Новости, что поставки газа из России в Европу и Италию находятся "вне опасности". Италия получила разъяснения по оплате газа в валюте

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.

Накануне итальянский премьер провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер объяснил механизм оплаты поставок. Он подчеркнул, что оплата российского газа в рублях невыполнима и неприемлема, поскольку контракты предусматривают расчеты в долларах и евро.

"Изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах. Это не работает, потому что все обмены в одной валюте", — сказал Драги.