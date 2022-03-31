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"Газпром" заказал дополнительные мощности "Ямал-Европы" для транзита газа
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Российский экспортер газа "Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал-Европы" для прокачки топлива через территорию Польши предстоящей ночью. Выкуплено 21,5%... ПРАЙМ, 31.03.2022
энергетика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал-Европы" для прокачки топлива через территорию Польши предстоящей ночью. Выкуплено 21,5% предложения, следует из итогов аукциона на торговой площадке GSA Platform
Российская компания на внутридневном аукционе выкупила 0,73 миллиона кубометра в час. Это около 21,5% от общего предложения.
"Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью трубопровода для транзита газа по территории Польши в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть до 7.00 по московскому времени.
Ранее российская экспортная компания забронировала на все текущие газовые сутки мощность в объеме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров (меньше 9% предложения).