МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал-Европы" для прокачки топлива через территорию Польши предстоящей ночью. Выкуплено 21,5% предложения, следует из итогов аукциона на торговой площадке GSA Platform

Российская компания на внутридневном аукционе выкупила 0,73 миллиона кубометра в час. Это около 21,5% от общего предложения.

"Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью трубопровода для транзита газа по территории Польши в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть до 7.00 по московскому времени.

Ранее российская экспортная компания забронировала на все текущие газовые сутки мощность в объеме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров (меньше 9% предложения).



