"Газпром" не бронировал мощности "Ямал-Европы" на газовые сутки 1 апреля
ГАЗПРОМ НЕ ЗАБРОНИРОВАЛ МОЩНОСТИ МАГИСТРАЛИ ЯМАЛ–ЕВРОПА НА ГАЗОВЫЕ СУТКИ 1 АПРЕЛЯ — ИТОГИ АУКЦИОНА
https://1prime.ru/gas/20220331/836557994.html
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ГАЗПРОМ НЕ ЗАБРОНИРОВАЛ МОЩНОСТИ МАГИСТРАЛИ ЯМАЛ–ЕВРОПА НА ГАЗОВЫЕ СУТКИ 1 АПРЕЛЯ — ИТОГИ АУКЦИОНА
https://1prime.ru/gas/20220331/836557994.html
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