МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов последнего дня квартала закрылись почти в точности на расчётной цене среды, достигнув уровня чуть ниже 1390 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов цены подскакивали до 1460 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне чуть выше 1270 долларов и вскоре снизились почти до 1250 долларов, что стало ценовым минимумом четверга. Следующие несколько часов котировки росли вплоть до 1450 долларов, после чего начали снижаться и опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров.

Во второй половине торгов после сообщения об указе президента России Владимира Путина о приёме оплаты за трубопроводный газ из России в рублях цены ускорили темпы роста и подскочили — дневной ценовой максимум составил 1461,9 доллара за тысячу кубометров. Но итоговая цена закрытия составила 1388,5 доллара за тысячу кубометров, что — с учётом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — менее чем на 0,1% выше расчётной цены среды (1387,7 доллара).

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара за тысячу кубометров. Он был достигнут 7 марта.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.