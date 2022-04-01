Добыча газа "Газпрома" в январе-марте осталась на уровне прошлого года - 135 миллиардов кубометров
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" за первые три месяца 2022 года добыл 135 миллиардов кубометров газа, что соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
"В январе-марте 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 135 миллиардов кубометров газа — на уровне аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.
При этом поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 4,3% (на 4,2 миллиарда кубометров) — в частности, в связи с теплой погодой в феврале. Поставки в марте были на уровне этого месяца прошлого года, также добавляет "Газпром".
В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
https://1prime.ru/gas/20220401/836563715.html
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