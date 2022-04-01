МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Схема расчета за поставки газа в рублях, которую предложила Москва, является справедливой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга. Еврокомиссар описал схему отказа от российского газа

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

Сергей Лавров подчеркнул, что в его понимании условия поставок приемлемы для западных импортеров.

"Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета", — пояснил министр.

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