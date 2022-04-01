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2022
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Лавров назвал справедливой схему оплаты газа в рублях
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Схема расчета за поставки газа в рублях, которую предложила Москва, является справедливой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга. Владимир Путин заявил,... ПРАЙМ, 01.04.2022
энергетика, новости, газ, мид рф, сергей лавров, газ, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Схема расчета за поставки газа в рублях, которую предложила Москва, является справедливой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга.
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.
Сергей Лавров подчеркнул, что в его понимании условия поставок приемлемы для западных импортеров.
"Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета", — пояснил министр.
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