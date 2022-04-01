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2022
https://1prime.ru/gas/20220401/836564091.html
"Газпром" направляет официальные уведомления о новом порядке расчетов
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"Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ в рублях, сообщается в Telegram-канале компании. Владимир Путин заявил, что... ПРАЙМ, 01.04.2022
энергетика, новости, газ, газпром, газ, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ в рублях, сообщается в Telegram-канале компании.
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.
При этом "Газпром" остается ответственным партнером и продолжает стабильно поставлять газ потребителям в соответствии с контрактными обязательствами, подчеркивается в сообщении.
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