МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ в рублях, сообщается в Telegram-канале компании. Россия сократила экспорт газа в страны дальнего зарубежья

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

При этом "Газпром" остается ответственным партнером и продолжает стабильно поставлять газ потребителям в соответствии с контрактными обязательствами, подчеркивается в сообщении.

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